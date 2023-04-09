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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

علا غانم عن خلافاتها مع زوجها: "اتطردت من البيت بالروب"

الفنانة علا غانم
الفنانة علا غانم
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قالت الفنانة علا غانم، إنّها واثقة من أن القانون سينصفها ضد زوجها، موضحةً: "أتعرض للبلطجة وواثقة إن القانون هيجيب لي حقي، اتطردت من البيت بالروب".
وأضافت غانم، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، وقناة "النهار": "أهلي اشتروا لي ملابس كثيرة بعدما طردت من المنزل، حماة ابنتي منحتني 3 بلوفرات، وجابت لي أحذية واسعة عليّ". 
ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

الفنانة علا غانم الإعلامية بسمة وهبة