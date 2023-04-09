تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"

عرضت مساء اليوم الأحد، الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و"سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

أبرز المشاهد

تبدأ الاحداث بسميحة تخبر أبنائها بمعرفة مكان الجدة سوسو بدمياط، تقرر فوقية مرافقة سميحة وأولادها في رحلة البحث عن الجدة سوسو، يطلب أكرم من فوقية الذهاب معهم لانشغاله بمقابلة عمل جديد، يخبر حماصة سمير ان لدية "سلسلة" سماح والتي تحتوي على صورة والدها ويبيعها له بمقابل 20 ألف جنية، تذهب انشراح وفوقية بصحبة سميحة وأبنائها لدمياط ومعهم على بويكا بسيارته، تغوي جاكي سمير لنقل ملكية باقي أملاك المرحوم جلال مستغلًا التوكيل العام.

يحاول على بويكا تخفيف أجواء الطريق لدمياط ويغني أغاني حزينة، تقرر سميحة غناء أغاني فلكلورية قديمة، تندمج معهم سماح وسامح ويغنون معهم بشكل مختلف يناسبهم.

يذهب سمير برفقة زوجته لدمياط لحضور الفرح، تعجب سماح وسميحة بمدينة دمياط، تذهب انشراح وسميحة مكان إقامة الجدة سوسو، ترفض سميحة الصعود بدون هدية وتقرر استخدام هدايا العروسة، تنهال سميحة وفوقية وانشراح بالخبط على باب شقة الجدة سوسو، يخرج لهم شاب في العقد الثالث من العمر يظنون انه ربما يكون زوجها او ابنها ويغلق الباب في وجههم، يخرج لهم ويطلب منهم الذهاب معه ليخبرهم مكان الجدة صفاء السويسي.

تحاول الدكتورة نيللي الوصول لسامح ولكنها لا تستطيع، بعد نزول سميحة والشاب والأخرين لا يجدون علي بويكا، يتصل به سامح ويطلب منهم علي القدوم له عند الفنار لتناور الفطار والتمتع بالأجواء، تستمتع سميحة وأبنائها بمنظر البحر وتخبرهم فوقية بعض المعلومات عن المكان وتفسير معنى "البرزخ"، يصل الشاب لمكان عمله مستغلًا سيارة علي وبحثهم عن الجدة سوسو، تخبر جاكي سمير بموت جلال وتبكي على عدم قانونية التوكيل وتطلب منه التودد من سميحة وأبنائها.

يطر اكرم لاصطحاب ابنه اوزو معه للمقابلة العمل، بينما تحاول سميحة الوصول للجدة سوسو تتصل بانشراح والدته العروسة تسأل عن فستان الفرح، يصل اكرم للشركة الجديدة ومعه اوزو ويحدث جلبة، تتصل نيللي بفوقية تستعطفها وتطلب منها مساعدتها.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثًا عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.