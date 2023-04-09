ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. الملك العظيم.. ماذا يعني وجود رمسيس الثاني في باريس للمرة الثانية خلال نصف قرن؟

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 10 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الحجاب والإخوان والجهاد والغرب
مقابلة لموقع "أتلانتيكو" مع الإمام الأكبر للجامع الأزهر
الملك العظيم.. ماذا يعني وجود رمسيس الثاني في باريس للمرة الثانية خلال نصف قرن؟
التعايش والتعددية في مصر
التراث المادي الباقي إلى اليوم شاهد عيان على الخبرة المتراكمة في البلاد
الحرب في أوكرانيا.. محاولة فرنسا الفاشلة للمودة إلى التاريخ
النهر شريان الحياة.. قناة وصل النيل بالبحر الأحمر في العصر القديم

الاخوان الإمام الأكبر رمسيس الثاني