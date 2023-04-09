اقرأ غدا في "البوابة".. الملك العظيم.. ماذا يعني وجود رمسيس الثاني في باريس للمرة الثانية خلال نصف قرن؟

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 10 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الحجاب والإخوان والجهاد والغرب

مقابلة لموقع "أتلانتيكو" مع الإمام الأكبر للجامع الأزهر

الملك العظيم.. ماذا يعني وجود رمسيس الثاني في باريس للمرة الثانية خلال نصف قرن؟

التعايش والتعددية في مصر

التراث المادي الباقي إلى اليوم شاهد عيان على الخبرة المتراكمة في البلاد

الحرب في أوكرانيا.. محاولة فرنسا الفاشلة للمودة إلى التاريخ

النهر شريان الحياة.. قناة وصل النيل بالبحر الأحمر في العصر القديم