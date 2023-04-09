الزمالك يتفوق في تاريخ المواجهات قبل لقاء البنك الأهلي بالدوري

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مع نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتفوق الزمالك في تاريخ مواجهاته أمام البنك، حيث سبق أن التقى الفريقان في 6 مباريات من قبل في الدوري وكأس الرابطة.

ونجح الزمالك في الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وفاز البنك الأهلي في لقاء بكأس الرابطة.

ويخوض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفي "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويواجه الفارس الأبيض صعوبات كبيرة في الدوري هذا الموسم، حيث يأتي الفريق الأبيض قبل مواجهة البنك الليلة في المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة.

وخاض الزمالك قبل مواجهة اليوم،21 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وأحرز لاعبو الزمالك 30 هدفا، بينما دخل مرمى الفريق 22 هدفا.

وأنهى مسئولو الزمالك اتفاق مع المدرب الكولومبي كارلوس أوسوريو لتدريب الفريق خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا الذى رحل مؤخرا لسوء النتائج.