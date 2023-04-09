الدوري الإنجليزي.. تشكيل أرسنال أمام ليفربول

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل الريدز، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، واعتمد أرتيتا على جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس بدعم من بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد.

ويبدأ أرسنال المباراة أمام ليفربول بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت - روب هولدينج - جابرييل ماجاليس - أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - توماس بارتي - بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 72 وبفارق 5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، فيما يأتي ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

