تحذيرات من اشتعال أسعار البيض بسبب الأعلاف.. نبيل: ارتفاع التكلفة ستؤدي إلى زيادة الأسعار.. والزيني: طن فول الصويا بلغ 40 ألف جنيه والذرة وصل 20 ألفًا

بعد استقرار أسعار البيض خلال الأيام الماضية، عادت أسعاره للارتفاع مرة أخرى، حيث زاد سعر كرتونة البيض بنحو 15 جنيهًا خلال الأيام الـ10 الأخيرة.

وبحسب تقرير صادر عن شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، بلغ سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة 92.75 جنيه والبيض الأحمر 95.75 جنيه والبيض البلدي 103.75 جنيها.

وأوضح التقرير، أن ذلك نتيجة لزيادة طن الذرة ووصوله إلى 20 ألف جنيه والصويا إلى 37 ألفا والعلف 24 ألف جنيه، وأنه من المتوقع أن تشهد أسعار البيض زيادة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

وكشف التقرير أن سعر لحم البياض بالمزرعة تراوح بين 46 و50 جنيها للكيلو والأحمر 65 و68 جنيها بالمزرعة أيضًا.

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن ارتفاع أسعار التكلفة من الأعلاف هي السبب الرئيسي في زيادة أسعار البيض والدواجن، مضيفًا أن تكلفة طبق البيض وصلت إلى 138 جنيها ويباع حاليا بنحو 100 جنيه بالمزرعة، وهو ما يكلف المربين خسائر كبيرة أجبرتهم على إنهاء دورات التربية وهو ما أدى لنقص المعروض منه بالأسواق.

وأضاف، أن سعر مدخلات إنتاج الأعلاف وصلت لأرقام قياسية، حيث سجل سعر طن الذرة 20 ألف جنيه، وطن الصويا وصل إلى نحو 40 ألف جنيه للطن، وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال شهر فبراير من عام 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.

نبيل

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

من جهته، قال ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن نحو 40% من منتجى الدواجن توقفوا عن التربية والإنتاج بسبب نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها لأرقام قياسية.

وناشد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، مجلس الوزراء والجهات المعنية بعقد اجتماع عاجل لحل الأزمة خاصة أن الأعلاف تمثل نحو 80% من تكلفة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف الزينى، أن اسعار الأعلاف وصلت لأرقام قياسية حيث سجل طن بذرة الفول الصويا 40 ألف جنيه وطن الذرة الصفراء 20 ألف جنيه، موضحًا أنه يوجد نقص شديد فى إفراجات الأعلاف وبطء الإفراجات الجمركية فيما يخص خامات الإنتاج الحيواني، ولن تقوم صناعة الدواجن التي تشهد استثمارات بنحو 100 مليار جنيه إلا بتوافر الأعلاف.

الزيني

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 400 جنيه.

وأوضح السيد أنه برغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلى 27000 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

ونوه السيد بأن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.