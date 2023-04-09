مصطفى محمد على الدكة.. نانت يواجه موناكو بتشكيل هجومي بالدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباريه المدير الفني لنادي نانت، تشكيل فريقه لمواجهة موناكو، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة على ملعب "لا البوجوار" معقل نانت، واعتمد كومباريه على أندي ديلور لقيادة هجوم الفريق بدعم من فلوران موليت وموسيس سيمون، فيما أبقى على الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

ويبدأ نانت المباراة أمام موناكو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

خط الدفاع: فابيان كونتونز - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - سيباستيان كورشيا

خط الوسط: موسى سيسوكو - صامويل موتوسامي - إيفان جويساند - فلوران موليت - موسيس سيمون

خط الهجوم: أندي ديلور

ويحتل نانت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة فيما يأتي موناكو في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.