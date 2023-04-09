سيناء تتصدر التريند.. الحلقة السابعة عشر من الكتيبة 101 تكشف مخطط العناصر التكفيرية للاستيلاء على الشيخ زويد.. والمصريين: “كانت حرب”

تصدرت محافظة شمال سيناء تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكتيبة 101، وتصدي القوات المسلحة لمخطط العناصر التكفيرية للاستيلاء على الشيخ زويد.

تناولت الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101، مخطط التكفيريين وقيامهم بالأعمال التخريبية والهجمات الدموية على مدينة الشيخ زويد بالكامل وعلى قوات الجيش المصري، وأظهرت أيضًا الحلقات الأخيرة بطولات رجال القوات المسلحة وتصديهم لهذه الهجمات.

وكشفت الحلقات الأخيرة الماضية من مسلسل الكتيبة 101، أفعال التنظيم التكفيري، خاصة بعد انضمام "وحيد" له، وقتله لعمه الشيخ موسى شيخ قبيلة في سيناء، ومخططاته مع التنظيم لتخريب المدينة، ارضاءً لمرضه النفسي في حب السلطة والقوة والمال.

ويقول أحد مستخدمي تويتر: "#الجيش_المصري_فخرنا_وعزنا‬⁩ مش تمثيل اقسم بالله الحقيقه كانت قد كدا عشر مرات والمخطط كان سيناء كلها تروح واحنا كلنا عارفين مين اللي َوراهم في الأساس..؟؟".

وقال آخر: "اللى شوفتوه فى مسلسل ⁧‫#الكتيبة_101‬⁩ دا مش الحرب اللى كانت في سيناء دا جزء من الحرب، حرب كبيرة اوى لا تخطر على بالكم وزى ما قال الريس لو اظهرلكم كل الفيديوهات مش هتعرفوا تناموا تانى، الحمدلله قضينا على اقوى التنظيمات الارهابية فى العالم وشكرا لصناع المسلسل وكل ابطال العمل بجد احسنتم".

يعرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتقتصر عدد حلقاته على 20 حلقة فقط، ضمن خطة المسلسلات التى بدءت فى رمضان الجاري لتقليل عدد الحلقات إلى 20 بدلًا من 30 حلقة بالكامل.

يعرض المسلسل بطولات الكتيبة 101 الواقعية في منطقة الشيخ زويد وسيناء خلال فترة عام 2014، وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل للدفاع عن أرضها من العناصر التكفيرية وإحباط مخططاتها الخارجية، فهي الكتيبة المحورية هناك والمسئولة عن تأمين المنطقة التي كانت من أكثر مناطق مصر تمركزًا للإرهاب.

من المقرر أن تكشف الحلقات القادمة العديد من الأمور الهامة التي ينتظرها الجمهور، ومن بينها علاقة "وحيد" بمقتل عمه الشيخ موسى، وكذلك حقيقة مؤهله هل هو طبيب حقًا أم أنه مدعي، وغيرها من التفاصيل الحقيقية التي مرت بها سيناء منذ سنوات.