ads
الأحد 09 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس العراقي: تنوعنا مصدر قوة ودليل على الإرث الحضاري للبلاد

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إن تنوع الشعب العراقي يمثل عنصر قوة، وهو دليل حي على الإرث الحضاري للبلاد. 
جاء ذلك في تهنئة الرئيس العراقي للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا   ينعمون فيه وكل العراقيين بالأمن والسلام.
وأضاف الرئيس العراقي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الإخبارية) العراقية - أن "التنوع الذي يزخر به شعبنا هو عنصر قوة ودليل حي على الإرث الحضاري والإنساني لبلدنا، وهو دافع للعمل المشترك في سبيل مستقبل مزدهر للجميع".

الشعب العراقي العراق عيد القيامه