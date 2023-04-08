ads
السبت 08 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المسجد الحرام يشهد توافد جموع غفيرة ليلة 17 من رمضان

المسجد الحرام
المسجد الحرام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد المسجد الحرام اليوم ليلة السابع عشر من شهر رمضان المبارك توافد جموع كبيرة من المصلين والمعتمرين الذين حرصوا على قضاء هذا اليوم بجوار بيت الله العتيق والاستفادة مما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من إمكانات وما وفرته من خدمات، من أجل راحتهم وأدائهم شعائرهم بكل يسروسهولة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت أن جميع إدارات المسجد الحرام كثفت جهودها لاستقبال وفود المصلين والمعتمرين القادمين إلى المسجد الحرام منذ الساعات الأولى للصباح، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 5 آلاف عربة عادية وقرابة 3 آلاف عربة كهربائية، وربطها عبر تطبيق "تنقل" وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات.
كما جندت (200) مشرف سعودي مؤهل للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على (4000) عامل وعاملة، بغسل المسجد الحرام (10) مرات يوميًا، وتهيئة (7000) عبوة ماء زمزم و(800)عامل لتوزيعها على المصلين، فيما وُزعت (4500)حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي (500) ألف لتر.

المسجد الحرام رمضان