الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مدينة "غلعد" الاستراتيجية وسط البلاد

الجمعة 07/أبريل/2023 - 12:56 م

أعلن الجيش الصومالي اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على مدينة " غلعد " الاسترتيجية التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ، وسط البلاد.

وقال قائد الجيش الصومالي العميد أدوا يوسف راغي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - "إن الميليشيات فرت من المدينة المهمة، قبل وصول القوات المسلحة التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي يتواجد فيها المتشددون".

وكان الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، قد أعلن في حملته الانتخابية (مايو 2021)، عن استئصال شأفة المتطرفين، وإنهاء وجودهم في أسرع وقت ممكن.