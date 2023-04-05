سفيرة الإمارات: القاهرة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة

الأربعاء 05/أبريل/2023 - 03:30 م

أكدت السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، أن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تمثل نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية، مؤكدة أن قوة مصر واستقرارها هو قوة واستقرار لجميع الدول العربية بأكملها باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي .

وأشارت سفيرة الإمارات بالقاهرة إلى الدور المهم الذى تقوم الجالية المصرية في كافة القطاعات والعقول والكفاءات المصرية التي ساهمت فى بناء ونهضة دولة الإمارات، مشيرة إلى توجيهات قيادة دولة الإمارات بتقديم كل الدعم اللازم لزيادة تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.

وأضافت مريم الكعبى، أن مصر لها مكانة خاصة على قلوبنا جميعاً في دولة الإمارات، كما تعتبر القاهرة من أهم من الواجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية في المنطقة.

وأشادت سفيرة الإمارات بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتي ستسهم في تغيير حياة ملايين المواطنين، مشيدة بالطفرة التنموية الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى، قائلة: مصر تتغير بصورة مستمرة في جميع المجالات، لافتة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لخدمة المواطن المصرى وتحقيق آماله وطموحاته فى مستقبل أفضل.

وأضافت السفيرة مريم الكعبى، أن مصر تتمتع بقوة بشرية كبيرة في العالم العربى وتمتلك مميزات ومقومات اقتصادية تجعلها قادرة على جذب الاستثمارات ، كما تتميز بأنها محور أساسى ومركز اقليمى للعبور للقارة الإفريقية وأوروبا.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من مجالات التعاون بين وزارة التنمية المحلية والجانب الإماراتى خاصة في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات ، حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كوادر الإدارة المحلية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، كما رحب بإمكانية التعاون بين المركز ومعاهد التدريب المتخصصة في الإمارات لتأهيل الكوادر وبناء القدرات ، حيث رحبت سفيرة الإمارات بأي تعاون فى هذا المجال خاصة في ظل مشاركة حوالى 200 خبير إماراتى في مجالات تدريب متنوعة خلال الفترة الأخيرة خاصة في مجالات تطوير العمل الحكومي.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوي العلاقات القوية والمتينة التي تربط بين مصر والإمارات تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجاً للعلاقات الثنائية والأخوة في المنطقة العربية ، مشيراً إلى أنها علاقات تاريخية ووثيقة أرسل قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه والذي يتمتع بحب كل مواطن مصري .

وأكد وزير التنمية المحلية، عمق العلاقات المصرية الاماراتية المشتركة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.