ترامب يضيف محاميًا جديدًا إلى فريق دفاعه

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 02:28 ص

عين الرئيس السابق دونالد ترامب المدعي الفيدرالي السابق تود بلانش، للمساعدة في الدفاع عنه ضد التهم الجنائية التي وجهها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، جاء ذلك حسبما ذكرت "بلومبرج".

وأكد محامي ترامب جو تاكوبينا، يوم الإثنين، انضمام بلانش إلى فريق الدفاع، ومن المتوقع أن يمثل ترامب الثلاثاء أمام محكمة ولاية نيويورك لتوجيه الاتهامات للمرة الأولى.

وقال تاكوبينا للصحفيين عند سؤالهم عن المحامي الرئيسي: "لا يوجد محام رئيسي، نراكم غدا في المحكمة".

وكان بلانش مؤخرا شريكا في شركة Cadwalader للمحاماة، لكنه أخبر شركاءه أنه سيستقيل من مكتب المحاماة لتمثيل دونالد ترامب في قضية براج، وفقا لصحيفة "بوليتيكو"، التي أبلغت عن عملية التوظيف، ولم يرد بلانش على الفور على مكالمة أو رسالة نصية لطلب التعليق.

ومثل بلانش بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية في 2016، في قضية رفعها سلف براج، سايروس فانس جونيور، بدعوى الاحتيال في الرهن العقاري وجرائم أخرى.

ورفع فانس القضية تحسبا لقيام ترامب بالعفو عن مانافورت لإدانته الفيدرالية بتهم تتعلق بجرائم مالية وممارسة ضغط غير قانوني، وأصدر ترامب عفوا عن مانافورت في ديسمبر 2020، والذي ينطبق فقط على الجرائم الفيدرالية.