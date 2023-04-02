الحكومة اليمنية تدين "سياسة التجويع الحوثية" ضد المدنيين في تعز

الأحد 02/أبريل/2023 - 03:02 م

أدانت الحكومة اليمنية استخدام ميليشيا الحوثي "سياسة التجويع" بحق المدنيين المحاصرين في مدينة تعز وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، باستمرارها في احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالغذاء في منطقة الراهدة ومنعها من الدخول. وقال بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية -وفقا لقناة (اليمن) الفضائية- "تدين الحكومة اليمنية وبأشد العبارات استمرار جماعة الحوثي استخدام سياسة التجويع كسلاح لمواجهة المدنيين المحاصرين في مدينة تعز خاصة والمناطق الخاضعة لسيطرتها عامة".

وأضاف البيان أن ميليشيا الحوثي دأبت على احتجاز مئات الشاحنات المحملة بالدقيق وآخرها مواصلة احتجازها لـ180 شاحنة منذ قرابة الشهر في منطقة الراهدة، المدخل الجنوبي لمحافظة تعز، والتي حولها الحوثيين إلى نقطة جديدة غير شرعية لنهب أموال التجار ورفع أسعار السلع الغذائية، في انتهاك صارخ يهدد حياة ملايين المدنيين ودون مراعاة لقدسية الشهر الفضيل.