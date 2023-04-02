باكستان تستورد النفط الروسي مايو المقبل

الأحد 02/أبريل/2023 - 01:39 م

أعلن وزير النفط الباكستاني مصدق مالك، اليوم الأحد، أن الحكومة ستقدم طلبها الأول من الخام الروسي شهر مايو المقبل، وسيستغرق وصول الشحنة إلى باكستان نحو أربعة أسابيع.

وقال مالك في مقابلة صحفية حسب ما نقلته صحيفة /دون/ الباكستانية إن إسلام آباد وموسكو توصلتا إلى عدد من الاتفاقات وستقدم باكستان طلبا الشهر المقبل.

وذكر أن وصول النفط إلى باكستان سيستغرق بعض الوقت... ما يقرب من 26 إلى 27 يومًا"، موضحًا أن السلعة ستصل إلى البلاد عبر البحر.

وأوضح مالك أيضًا أن روسيا طمأنت الحكومة أنها تمنح باكستان خصمًا بقدر ما تحصل عليه أي دولة مجاورة أخرى.

وكان وزير المالية إسحاق دار قد قال عام 2022 الماضي إن بلاده تدرس شراء النفط الروسي بسعر مخفض، مشيرا إلى أن جارتها الهند تشتري النفط من موسكو، كما أن لإسلام أباد الحق في استكشاف هذا الاحتمال.

وبعد ذلك، سافر مالك إلى موسكو لإجراء محادثات حول قضايا تشمل إمدادات النفط والغاز، وبعد ذلك أعلنت الحكومة أنها ستشتري النفط الخام والبنزين والديزل من روسيا بسعر مخفض.

وفي يناير 2023، وصل وفد روسي إلى إسلام آباد لإجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة وخلال الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام، قرر الجانبان معالجة جميع القضايا الفنية - التأمين والنقل وآلية الدفع - لتوقيع اتفاقية بحلول أواخر مارس من هذا العام.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الجانبين بعد ذلك أنه "بعد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية التي تم التوصل إليها، سيتم تنظيم صفقة تجارة النفط والغاز بطريقة تعود بالنفع الاقتصادي المتبادل على البلدين".