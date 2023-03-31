استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 31 مارس 2023

الجمعة 31/مارس/2023 - 08:57 ص

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة ، بعد ارتفاعها امس بقيمة 70 جنيهًا، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 بداية التعاملات 2200 جنيه، كما وسجلت الأوقية 1983 دولارًا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2514 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1886 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17600 جنيه.



وأقر البنك المركزي المصري امس الخميس، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك المركزي، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .