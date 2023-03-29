وزير الداخلية يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

الأربعاء 29/مارس/2023 - 06:11 م

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وجاء فى نص البرقية: بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لسيادتكم وبمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان، يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

“تأتى ذكرى هذه الملحمة الوطنية الخالدة التى ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ بأحرف من نور، لتجدد فى وجدان أمتنا لحظات الفخر بالانتصار والاعتزاز بما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء، متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين، واليوم تبقى المبادئ على ثباتها بفضل جهود المخلصين، لعبور مسيرة الوطن المفدى لآفاق الإستقرار وطموحات التنمية والازدهار”.

واختتم وزير الداخلية البرقية: “حفظكـم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير”.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وجاء نص البرقية: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، إن ما قامت به قواتنا المسلحة فى العاشر من رمضان سيظل محفورًا بحروف من نور فى سجل الشرف والكرامة، وإن ذكرى هذه البطولات تأتى لتُجسد لنا فى كل عام معانى الفداء والتضحية لتبقى قواتنا المسلحة رمزًا للعزة والفخر على مر العصور.



وأختتم البرقية: “عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخـير”.

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،، برقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وجاء نص البرقية: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان

أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

وتابع: فى تلك الذكرى الوطنية التى سطر فيها أبطال القوات المسلحة تاريخًا مشرفًا للعسكرية المصرية، تتجدد قيم التكامل ومواصلة العطاء لبلوغ مسيرة العمل الوطنى مقاصد التنمية والإزدهار.



وأختمم البرقية: حفظ الله قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم، وأعاد تلك الذكرى الخالدة ومصر دائمًا فى عزة ورفعة ونماء.. وكل عام وسيادتكم بخـير.