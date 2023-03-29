الدفاع البولندية: الموافقة على صفقة لشراء المزيد من الرادارات المضادة للطائرات

الأربعاء 29/مارس/2023 - 01:09 م

وافق وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك اليوم /الأربعاء/ على صفقة لشراء مجموعة أخرى من رادارات بيسترا Bystra المتنقلة للجيش البولندي من المنتجين المحليين.

ونقلت صحيفة (ذا فيرست نيوز) البولندية عن بلاشتشاك قوله إن الوثيقة التي وافق عليها اليوم، هي اتفاق آخر بشأن شراء مجموعات أخرى بينما الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق يجرى تنفيذه بالفعل وسيتسلم الجيش البولندي المعدات هذا العام.

وأكد وزير الدفاع أن بلاده تستهدف تعزيز القدرات المضادة للطائرات والصواريخ للجيش البولندي وسط الأوضاع الأمنية المحيطة.

وأشار إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 1.1 مليار زلوتي بولندي (235 مليون يورو).