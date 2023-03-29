كييف: أكثر من 4 مليارات دولار قيمة مساعدات كندا لأوكرانيا

الأربعاء 29/مارس/2023 - 09:26 ص

أفادت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن كندا قدمت لأوكرانيا مساعدات مختلفة بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة، أن كندا تعتزم منح (كييف) قرضًا ميسرًا بقيمة 2.4 مليار دولار كندي "أي حوالي 1.9 مليار دولار" في وقت لاحق من العام الجاري، موضحة أن هذه الخطة أٌدرجت ضمن الميزانية الفيدرالية الكندية الجديدة، والتي طُرحت في البرلمان الكندي، ونصت على تقديم القرض من خلال حساب خاص لصندوق النقد الدولي لدعم أوكرانيا.

وأضافت أن كندا تعتزم زيادة تمويل وزارة خارجيتها بمقدار 84 مليون دولار كندي (حوالي 65 مليون دولار) لتقديم دعم موجه لأوكرانيا؛ من أجل المساعدة الإنسانية والنفسية وإزالة الألغام وتطوير قطاع الزراعة، والمجالات الأخرى ذات الأولوية.