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الثلاثاء 28 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 28 مارس 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 - الأعلى قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 2286 جنيها للبيع و2309 جنيهات للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا نحو 2000 جنيه للبيع و2020 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1714 جنيها للبيع و 1347 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 - الأقل قيمة نحو 1333 جنيها للبيع و 1347 جنيها للشراء.

وبلغ الجنيه الذهب إلى 16 ألف جنيه و16.16 ألف جنيه.

كما سجل سعر أوقية الذهب نحو71.086 ألف جنيه للبيع و 71.8 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.285 مليون جنيه للبيع و 2.308 مليون جنيه للشراء. 

الذهب اليوم أسعار الذهب