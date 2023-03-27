الشرطة الكينية في حالة تأهب قصوى قبل الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة

الإثنين 27/مارس/2023 - 12:16 م

أعلنت الشرطة في كينيا حالة التأهب القصوى قبل الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تنظمها المعارضة والتي أعلنت الحكومة الكينية أنها غير قانونية.

وذكرت وكالة أنباء /أسوشيتيد برس/ أن قائد الشرطة الكينية جافيث كومي يصر على أن احتجاجات اليوم الاثنين غير قانونية لكن زعيم المعارضة رايلا أودينجا يقول إن للكينيين الحق في التظاهر.

وتحتج المعارضة على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدعو إلى استقالة الرئيس الكيني وليام روتو قائلة إنه لم يتم انتخابه بشكل صحيح في انتخابات العام الماضي.

وقد أعربت أكثر من 12 مجموعة من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك عن قلقها إزاء إعلان الشرطة الكينية عدم شرعية احتجاجات اليوم وحثت السلطات على التمسك بحق الشعب الدستوري في التظاهر السلمي.

وحث روتو مطلع الأسبوع الجاري أودينجا على مواجهته مباشرة و"التوقف عن إرهاب البلاد".

وقال أودينجا الأسبوع الماضي إن ال احتجاجات ستنظم مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس.

وكانت خطة أودينجا في احتجاجات الأسبوع الماضي هي السير إلى مكاتب الرئيس الكيني في مقر الرئاسة، لكن الشرطة أقامت حواجز لمنع وصول الجمهور وتم توجيه سائقي السيارات إلى طرق بديلة.

وظلت المنطقة التجارية المركزية في العاصمة نيروبي هادئة، لكن معظم الشركات أغلقت صباح الاثنين بسبب حالة عدم اليقين بشأن المظاهرات وما إذا كان سيحدث عنف، وسط تواجد مكثف للشرطة داخل العاصمة والأحياء المحيطة.