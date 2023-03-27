«تزيّن المطاعم والإفطار الجماعي».. تعرف على الطقوس الرمضانية في البرازيل

الإثنين 27/مارس/2023 - 05:31 ص

يحرص العرب والمسلمين في أميركا اللاتينية، وتحديدا في البرازيل، على استقبال شهر رمضان، رغم تركهم الوطن العربي لعقود.

وتنتشر بين العرب في البرازيل شهر رمضان بعض الطقوس والعادات العربية ومنها:

- يكثر الازدحام أمام محلات الحلويات، خصوصا اللبنانية والسورية القريبة من المساجد أو التابعة لها غالبا.

- يغلب الطابع الشامي على موائد الإفطار في شهر رمضان بالنظر إلى غلبة أعداد المهاجرين السوريين واللبنانيين بين الأوساط الإسلامية في البرازيل.

- يتناول المسلمون طعام الإفطار، وتعتبر برامج الإفطار الجماعية والأسرية من أهم ما يميز السلوك العام للأسر المسلمة البرازيلية في هذا الشهر.

- برامج الإفطار الجماعي إما أن تكون برعاية مؤسسة خيرية تحرص على تقديم الطعام المجاني للفقراء أو الذين يسكنون في مناطق بعيدة عن المساجد ويتعذر عليهم الإفطار في بيوتهم مع أسرهم، وإما من محسنين أغنياء.

- تهتم المؤسسات الإسلامية العربية وبخاصة الخليجية في إقامة مثل هذه الإفطارات الرمضانية، ويهتم القائمون على المراكز الإسلامية البرازيلية بإقامتها من أجل التعريف بالإسلام، ولهذه الوجبات أثرٌ سياسي إيجابي على المسلمين في البرازيل، حيث تُظهرهم كتلة واحدة مما يدفع رجال السياسة والأحزاب البرازيلية لخطب ودهم نظرا للثقل السياسي الذي يمثلونه في المجتمع.