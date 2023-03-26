جوتيريش: العبودية تاريخ من المعاناة والهمجية يظهر الإنسانية في أسوأ حالاتها

الأحد 26/مارس/2023 - 12:24 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن تاريخ العبودية هو تاريخ من المعاناة والهمجية يظهر الإنسانية في أسوأ حالاتها.

جاء ذلك في رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي الذي يوافق الخامس والعشرين من مارس، نشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف جوتيريش في رسالته: "اليوم، نحيي ذكرى ضحايا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. استمر مشروع الاستعباد الشرير لأكثر من 400 عام".

وأشار إلى أنه تم الاتجار بالملايين من الأطفال والنساء والرجال الأفارقة عبر المحيط الأطلسي، وتم انتزاعهم من أسرهم وأوطانهم، وأصبحت مجتمعاتهم ممزقة، وأجسادهم سلعة، وحرموا من إنسانيتهم.

وأكد جوتيريش أن "تاريخ العبودية هو تاريخ من المعاناة والهمجية يظهر الإنسانية في أسوأ حالاتها، لكنه أيضا تاريخ من الشجاعة المذهلة التي تُظهر البشر في أفضل حالاتهم - بدءا من العبيد الذين انتفضوا في مواجهة معوقات مستحيلة، وامتدادا إلى دعاة إلغاء عقوبة الإعدام الذين تحدثوا ضد هذه الجريمة الفظيعة".

وأضاف أنه "ومع ذلك، فإن إرث تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي يطاردنا حتى يومنا هذا".

وأكد جوتيريش أنه "يتحتم علينا جميعا محاربة إرث العبودية المتمثل في العنصرية. أقوى سلاح في ترسانتنا هو التعليم - موضوع احتفال هذا العام، فمن خلال تدريس تاريخ العبودية، نساعد في الحماية من أكثر دوافع البشرية شراسة".

وأشار إلى أنه "من خلال دراسة الافتراضات والمعتقدات التي سمحت للممارسة بالازدهار لقرون، نكشف عن العنصرية في عصرنا. وبتكريم ضحايا العبودية، نعيد قدرا من الكرامة لأولئك الذين جُردوا منها بلا رحمة".

واختتم جوتيريش رسالته بالقول: "اليوم وكل يوم، دعونا نقف متحدين ضد العنصرية ونبني معا عالما يمكن فيه للجميع، في كل مكان، أن يعيشوا حياة الحرية والكرامة وحقوق الإنسان".