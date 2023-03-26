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الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

للحصول على راتبها.. سيدة تخفي جثة والدتها في صندوق لعدة شهور بإيطاليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن سيدة إيطالية تبلغ من العمر 64 عاما، أخفت جثة والدتها المتوفاة في صندوق لعدة أشهر لتستمر في الحصول على معاشها التقاعدي.

وأفادت بأنه تم العثور على المرأة متوفاة في شقة في باديرنو دونيانو، إحدى ضواحي مدينة ميلانو، بعد أن أبلغ الجيران الشرطة بأنهم لم يشاهدوا المرأة منذ أيام، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء «روسيا اليوم».

وذكرت وسائل الإعلام أن ضباط الشرطة وبمجرد دخولهم إلى المنزل عثروا على جثة محنطة بالكامل تقريبا لامرأة تبلغ من العمر 90 عاما، ملفوفة بشريط تغليف الطعام البلاستيكي، ويعتقد أن ابنتها (64 عاما) أخفتها.

ويقول الجيران إن ابنتها أخبرتهم أن والدتها انتقلت إلى دار لرعاية المسنين في فيرونا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شرق ميلانو.

ولم تعثر الشرطة على اسم المرأة في سجلات الإقامة بهذه المنشاة.

كما أنه لم يتم تسجيل وفاة المرأة، علما أن ابنتها التي ليس لديها مصدر دخل كانت تتلقى معاش والدتها التقاعدي في حساب مصرفي مشترك.

ووفقا للتقارير توفيت السيدة المسنة وفاة طبيعية.

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