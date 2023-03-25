«المداح» الحلقة 4.. اختفاء جثة «الأمير» وظهور مُخيف لـ يسرا اللوزي

السبت 25/مارس/2023 - 10:11 م

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «المداح 3» العديد من المفاجآت بعد الحادث الذي تعرض له «صابر المداح - حمادة هلال»، في لبنان وانقلاب سيارته برفقة «الأمير» عبدالعزيز مخيون بسبب الجن «قزح»، وعقب الحادث يفاجئ «المداح» باختفاء جثة «الأمير».

بعد الحادث ووسط علامات الحيرة يظهر لـ«صابر» وسط جبال بيروت «يسرا اللوزي - تاج» تتصل بالإسعاف والشرطة لنجدته، ويبدأ «صابر» في البحث عن هويتيها، وأثناء رحلة بحثه عنها يعلم أن «الأمير» شخص صاحب بركات كثيرة وأغلب زبائنه من صفوة المجتمع، كما أن له عداوات كثيرة من الجن والإنس.

تتصاعد الأحداث بظهور «زين – محمد عز» حبيب «رحاب هبة مجدي زوجة المداح» بعد خروجه من السجن، ويبدأ في تهديدها بماضيها، إضافة إلى تخطيط رجل الأعمال «هايم – محمد رياض» للعمل ضد «هبة – هلا السعيد» ويأمر مدير مكتبه بإقاعها في حبه وغرامه، نكاية في «صابر المداح» خاصة بعد عملها بالمنزل الذي يخطط «هايم» بالسيطرة عليه، والذي يتواجد فيه المقبرة الفرعونية التي يبحث عنها الجن.

يأتي هذا في الوقت الذي يقرر فيه «حمزة – أحمد كشك» التخلص من الجنين الذي تحمله شقيقته «أمينة – سلمى أبوضيف»، والذي جاء بسبب علاقتها بـ«الجن العاشق»، فيجلب لها 3 نساء للتخلص من الجنين، ولكنها تتعرض للإغماء وتتعرض لنزيف حاد.

وتنتهي أحداث الحلقة بظهور «الجنية هند – لوسي» وهي تحمل الطفل «عز» رضيع «صابر المداح» فهل يرضخ حمادة هلال لسيطرة الجن؟!.. هذا ما ستكشفه الحلقة الجديدة.

الجزء الثالث من مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد زكي، محمد رياض، سلمى أبو ضيف، لوسي، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.