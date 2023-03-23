أوكرانيا: منطقة خيرسون تتعرض لنيران روسية 54 مرة ومقتل مدني

الخميس 23/مارس/2023 - 12:46 م

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في خيرسون أولكسندر بروكودين، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أطلقت النار على منطقة خيرسون 54 مرة.

وقال القائد العسكري الأوكراني -في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن القوات الروسية أطلقت 319 قذيفة بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز (جراد).

وأضاف "على وجه الخصوص، أصابت 19 قذيفة روسية مناطق سكنية ومنازل منفصلة ومجمعات سكنية. ومع الأسف، تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وقتل شخص وأصيب اثنان آخران".

وفي الوقت نفسه، تم إجلاء 91 شخصا آخرين من المناطق التي تم تحريرها في خيرسون.