ads
السبت 25 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: منطقة خيرسون تتعرض لنيران روسية 54 مرة ومقتل مدني

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في خيرسون أولكسندر بروكودين، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أطلقت النار على منطقة خيرسون 54 مرة. 
وقال القائد العسكري الأوكراني -في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم)  الأوكرانية- إن القوات الروسية أطلقت 319 قذيفة بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز (جراد).
وأضاف "على وجه الخصوص، أصابت 19 قذيفة روسية مناطق سكنية ومنازل منفصلة ومجمعات سكنية. ومع الأسف، تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وقتل شخص وأصيب اثنان آخران".
وفي الوقت نفسه، تم إجلاء 91 شخصا آخرين من المناطق التي تم تحريرها في خيرسون.

خيرسون روسيا أوكرانيا