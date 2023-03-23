الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن مستقبل التعددية السياسية في أذربيجان‎‎

الخميس 23/مارس/2023 - 10:00 ص

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مستقبل التعددية السياسية في أذربيجان في ضوء فرض قانون جديد أكد الاتحاد أنه سيزيد من القيود على عمل الأحزاب السياسية في البلاد.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن القانون الجديد يخاطر بأن يكون له تأثير سلبي على التعددية السياسية وعلى الحقوق والحريات الأساسية مثل حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في أذربيجان. وهذه الحقوق أساسية لعمل المجتمع الديمقراطي.

وحث الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أذربيجان على معالجة التوصيات طويلة الأمد الصادرة عن لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا بشأن القانون السابق للأحزاب السياسية والتوصيات الأوروبية الصادرة في 13 مارس الجاري بشأن هذا القانون الجديد.

وذكر البيان أن الأحزاب السياسية، باعتبارها الأدوات الجماعية الرئيسية للتعبير السياسي، تسهم في التعبير عن الإرادة السياسية للمواطنين، لذلك يجب ضمان وجود أنظمة متعددة الأحزاب فعالة ونشطة وخاضعة للمساءلة وشاملة في أي بلد يتطلع إلى مستقبل مزدهر.