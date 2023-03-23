الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم مساعي شعب بيلاروسيا نحو الديمقراطية والاستقرار

الخميس 23/مارس/2023 - 09:27 ص

جددت الولايات المتحدة، التزامها المستمر بدعم مساعي شعب بيلاروسيا؛ لتحقيق مستقبل ديمقراطي وسيادي ومستقر لبلادهم.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال لقاء نائبة نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان وزعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا في (واشنطن) العاصمة قبيل يوم الحرية في بيلاروسيا السبت المقبل.

وأطلعت شيرمان، بحسب البيان، تسيخانوسكايا على نية الولايات المتحدة في إطلاق حوار استراتيجي شامل مع الحركة الديمقراطية البيلاروسية والمجتمع المدني ابتداءً من أواخر عام 2023 الجاري.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن يجمع الحوار الاستراتيجي معًا الوكالات الحكومية الأمريكية ذات الصلة في بيلاروسيا، بالإضافة إلى قطاع عريض من الفاعلين الديمقراطيين البيلاروسيين، بما في ذلك القادة السياسيون وممثلو المجتمع المدني والصحفيون المستقلون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون وقادة النقابات والأكاديميون والمواطنون العاديون في بيلاروسيا.