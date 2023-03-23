بلينكن: العملية العسكرية الروسية "تهديد خطير" للمصالح الأمريكية

الخميس 23/مارس/2023 - 09:23 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا تمثل تهديدا مباشرا وخطيرا للمصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وقال بلينكن - خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بشأن ميزانية السياسة الخارجية الأمريكية لعام 2024، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: "ستساعدنا هذه الميزانية على تقديم القضايا الأكثر أهمية للشعب الأمريكي، من خلال إعدادنا لمواجهة مجموعتين رئيسيتين من التحديات".

وأضاف بلينكن لأعضاء مجلس الشيوخ: "أن المجموعة الأولى من التحديات يطرحها المنافسون الاستراتيجيون للولايات المتحدة، وهذا يشمل "التهديد الفوري والخطير الذي تشكله روسيا، والأكثر تدميرًا من خلال عمليتها ضد أوكرانيا".

وفي هذا السياق أيضًا، أشار بلينكن إلى "التحدي طويل الأمد من الصين" موضحا أن المجموعة الثانية من التحديات تكمن في "الاختبارات العالمية المشتركة"، بما في ذلك أزمة المناخ والهجرة وانعدام الأمن الغذائي والطاقة والأوبئة "وكلها تؤثر بشكل مباشر على حياة الأمريكيين وسبل عيشهم وكل الشعوب حول العالم".