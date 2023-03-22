مع حلول موعد استحقاق شهادات الـ18%.. تعرف على أعلى عائد في شهادات الإدخار لاستثمار أموالك

الأربعاء 22/مارس/2023 - 11:11 ص

يبدأ اليوم الأربعاء 22 مارس موعد استحقاق شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع 18%، للمودعين في بنكي الأهلي ومصر.

وطرح البنكان الحكوميان “الأهلى ومصر”، شهادات إدخارية بفائدة 18%، في 21 مارس من العام الماضي، لتتوقف عن بيعها في 30 مايو من العام نفسه، بعد الوصول الى حصيلة 515 مليار جنيه في البنك الأهلي المصري، و240 مليار جنيه لدى بنك مصر، ليصل مجموعهما نحو 750 مليار جنيه، خلال فترة 71 يوما من طرحها.

وكشف البنك الأهلى فى بداية الشهر الجاري ومع قرب نهاية مدة الشهادات، مصير أموال عملاء الشهادات الـ 18% السنوية، وإمكانية تجديدها من عدمها، مشيرا إلى أن غير المتحفظ عليها ستضاف في تاريخ الاستحقاق لحساب العملاء.

وأضاف البنك الأهلى عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، أنه بالنسبة للشهادات المتحفظ عليها سيتم تجديدها في تاريخ استحقاقها بالشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري 30 مارس، لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ثاني جلساتها لها خلال عام 2023.

وترصد "البوابة نيوز" أفضل أسعار العائد على شهادات الادخار المتاحة الآن لمدة 3 و4 سنوات، والتي تقدمها البنوك بعائد ثابت مرتفع يتراوح بين 17% و 22% بهدف جذب السيولة وجمع المدخرات.

1- بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي شهادات ادخارية تراكمية لمدة 3 سنوات بفائدة تصل إلى 22%، تصرف عند تاريخ الاستحقاق، وأخرى تراكمية لمدة سنة ونصف بفائدة 20%.

كما يقدم البنك الشهادة الثلاثية بسعر فائدة 17.5% يصرف شهرياً، و17.75% يصرف ربع سنوياً، و19% يصرف سنويا ويبدأ شراؤها من ألف جنيه.

2– ميد بنك

يقدم ميد بنك الشهادة الثلاثية ذات العائد الدورى الثابت 18% يصرف شهرياً مقدما ويتم احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتكون الشهادة بداية من فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين ويمكن الشراء باسم القاصر بولاية الولى الطبيعى.

3– البنك التجاري الدولي

رفع البنك التجاري الدولي مصر، العائد على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل العائد على شهادة بريميوم إلى 18% سنويًا و17% شهريًا، بحيث يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

4– بنك أبوظبي التجاري

قام بنك أبو ظبي التجاري برفع العائد على شهادة اكسيلنسي الثلاثية والتى تصدر بالجنيه المصري فقط، حيث يبلغ الحد الأدنى للشهادة 100 ألف جنيه، وتتيح الشهادة عائد 15.5% يوميا، و17.5% شهريا، و17.75% ربع سنوي، و18.50% سنويا.

5– بنك الكويت الوطني:

طرح بنك الكويت الوطني شهادة لمدة 3 سنوات بعائد 18% يصرف شهرياً، 18.25% يصرف ربع سنوياً، 18.5% يصرف نصف سنوياً، ويكون الحد الأدنى لربط الشهادة 500 ألف جنيه .

6– البنك الأهلي المتحد

يقدم البنك الأهلي المتحد شهادة ادخار ثلاثية جديدة بفائدة شهرية 17.25%، وربع سنوية 17.50%، ونصف سنوية 17.65%، وسنوية 18%، وحدد البنك الحد الأدنى لشراء الشهادة عند 5 آلاف جنيه.

7– بنك الإسكندرية

قام بنك الاسكندرية بطرح شهادة ثلاثية Alex Star Plus بعائد 18% ثابت يصرف شهريا، ويكون الحد الأدنى لربط الشهادة هو 500 ألف جنيه.

8– بنك الأهلي الكويتي

رفع بنك الأهلي الكويتي العائد على الشهادة الثلاثية المتاحة للآفراد الطبيعيين فقط سواء (مصريين أو أجانب) وتصدر الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتقدم الشهادة عائد 17.50% شهري بداية من 1000 جنيه، و18% شهري بداية من 500 ألف جنيه، بجانب 18.25% ربع سنوي.

9– بنك المشرق

تمنح الشهادة عائد 18.75% شهريا، و18.80% ربع سنويا، و18.90% نصف سنويا، و19% سنويا، وتكون بداية من يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

10– البنك العربي

قام البنك العربي مؤخرا بإصدار شهادة ادخار “الوثيقة الثلاثية” لعملاء البنك بعائد سنوي جديد ثابت 18% يصرف شهرياً لمدة ثلاث سنوات.

11– بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم بنك الإمارات دبي شهادة بعائد 18% شهريا لمدة 4 سنوات بداية من 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ 10 آلاف جنيه.

12– البنك الأهلي المصري

أصدر البنك الأهلي المصري شهادة ادخار بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25% ويصرف العائد سنويا.

كما أصدر البنك نفس الشهادة بسعر 16.25% سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50 سنويا بدورية صرف العائد نصف سنوي.

13– بنك مصر

قام بنك مصر برفع عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%؜ ويصرف العائد سنويا.

وقررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16%؜ سنويا بدلا من 14%.

وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي، ومتاح استرداد قيمة الشهادة وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

14– بنك القاهرة

وأصدر بنك القاهرة شهادة ادخارية “بريمو جولد” لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% سنوياً.

وأصدر البنك أيضا نفس الشهادة بعائد 16% يصرف شهرياً، و 16.25% لدورية صرف العائد ربع سنوي.

15– بنك البركة

أعلن بنك البركة مصر عن طرح شهادة ادخار «الماسية» لمدة 3 سنوات بفائدة تصل إلى 17.25% سنويًا.

ويقدم البنك عائدًا شهريًا على الشهادة لا يقل عن 16%.

16– البنك الزراعي المصري

أعلن البنك الزراعي المصري عن إصدار شهادة الحصاد الجديدة بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بعائد 16% يصرف (ربع سنوي) وبعائد 17% يصرف سنويا.

وتصدر شهادة الحصاد الجديدة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها وتتيح الشهادة امكانية الإقتراض بضمانها حتى 80% من قيمتها.

17- بنك saib

قام بنك saib بطرح شهادة ثلاثية جديدة ” crystal” بعائد 17.25% سنويا، حيث تأتي شهادة كريستال بعائد شهري 16% وربع سنوي 16.25% ونصف سنوي 16.5% وسنوي 17.25%.

وتكون الشهادة متاحة بداية من 1000 جنيه، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتي 90% من قيمتها.

18– بنك QNB الأهلي

قام بنك QNB الأهلى بطرح شهادة ثلاثية جديدة “أوائل” بعائد يصل إلى 16.5% شهري، 16.75% ربع سنوي، 17.25% سنوي ثابت بحد أدنى 500 ألف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

19 – بنك التعمير والإسكان:

طرح بنك التعمير والإسكان شهادة Premium، بعائد شهري 16%، وربع سنوي 16.25% ونصف سنوي 16.5% وسنوي 17%، ويكون الحد الأدنى للشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

كما قام البنك بطرح شهادات Royal Plus الثلاثية الجديدة بعائد يصل إلى 17.25% سنويًا لمدة 3 سنوات، بحد أدنى مليون جنيه، ومضاعفات الـ 100 ألف جنيه، وتقدم الشهادة الجديدة عائد 16.25% شهري و 17.25% سنوي.

20– مصرف أبوظبي الإسلامي:

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي برنامج الصكوك بعائد يصل إلى 17.25%، والذي يعد من أعلى معدلات العائد في سوق البنوك المصرية.

وأوضح البنك أن دورية دفع الأرباح المُحققة سيكون «شهريًا، ربع سنوي، سنوي، في تاريخ الاستحقاق»، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لفتح الصكوك 1000 جنيه.