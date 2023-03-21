اليوم.. افتتاح المرحلة الثالثة لمنتدى «حوارات الإسكندرية» لمناقشة «تحديات النشر»

الثلاثاء 21/مارس/2023 - 04:07 ص

تستضيف مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أحمد زايد، فعاليات الحوار الثالث من منتدى «حوارات الإسكندرية»، تحت عنوان «تحديات النشر.. إشكاليات وحلول»، اليوم الثلاثاء.

ويفتتح اللقاء، الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويلقي الدكتور أحمد بهي الدين؛ رئيس الهيئة العامة للكتاب، كلمة عن تحديات النشر في مصر، كما يشارك سعيد عبده؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بكلمة عن التحديات التي تواجه الناشرين بمصر، كما يشارك محمد رشاد؛ رئيس اتحاد الناشرين العرب، ويلقى بإطلالة عن النشر في العالم العربي.

وبحسب بيان رسمى، يعقب الجلسة الافتتاحية، حلقة نقاشية يشارك فيها مجموعة من أقطاب النشر في مصر، حيث تشارك أميرة أبوالمجد؛ مدير عام دار الشروق، وخالد العامري؛ رئيس لجنة النشر بوزارة الثقافة، وشريف بكر؛ مدير دار العربي للنشر والتوزيع، والدكتورة فاطمة البودي؛ مدير دار العين للنشر والتوزيع، ويدير الحوار إيهاب الملاح، الكاتب والناقد، وذلك بحضور عدد من ممثلي دور النشر والمهتمين بقضايا النشر في مصر.