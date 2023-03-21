اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان

الثلاثاء 21/مارس/2023 - 04:06 ص

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا،اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023م، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر رمضان 1444 هجريا فلكيًا ستكون يوم الخميس 23 مارس 2023م.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م (يوم الرؤية).

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1444 هجريًا من خلال 7 لجان شرعية وعلمية، إذ توجهت اللجان لأسوان والفيوم وحلوان والوادي الجديد وسوهاج وقنا ومطروح، وتضم كل لجنة أعضاء من دار الإفتاء ومعهد الفلك وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التي يتم فيها الرصد، ويتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.