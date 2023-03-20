بنك فرنسا يضاعف توقعاته للنمو إلى 0.6% لعام 2023

الإثنين 20/مارس/2023 - 11:24 ص

أعلن بنك فرنسا، اليوم الاثنين، أنه ضاعف توقعاته للنمو في البلاد لعام 2023 وتوقع زيادة بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 0.3% كانت متوقعة حتى ذلك الحين.

وأكد البنك ـ في بيان اليوم ـ أنه على صعيد التضخم، خفض البنك المركزي من توقعاته لعام 2023، وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي أوليفييه جارنييه: "هناك نمو أكبر قليلا وتضخم أقل قليلا".

وأرجع بنك فرنسا مضاعفة توقعاته للنمو عام 2023 إلى نسبة التضخم التي كانت أقل من المتوقع (خاصة فيما يتعلق بالطاقة)، وإلى "نمو أعلى في الطلب العالمي"، مع ذلك أوضح البنك أن هذه المؤشرات الجيدة يقابلها "البيئة المالية" للبلاد، حيث إن أسعار الصرف ومعدلات الاقتراض أقل مما كانت عليه في ديسمبر، وحتى مع ازديادها، تظل توقعات النمو لعام 2023 أقل من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0.7%، بزيادة 0.1 نقطة) ومن توقعات الحكومة (1%).