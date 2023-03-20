«البوابة نيوز» تنظم اليوم لقاء حول الحوار بين الشرق والغرب بمشاركة شخصيات فرنسية ومصرية

الإثنين 20/مارس/2023 - 05:10 ص

بمناسبة إصدار الطبعة الفرنسية من مجلة وموقع «لو ديالوج»، تنظم مؤسسة «البوابة نيوز» والمركز العربي للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي، ندوة تحت عنوان: «الحوار بين الشرق والغرب.. محاولة لوصل ما انقطع».

يتحدث في الندوة من الجانب الفرنسي كلٌ من: بيير لولوش وزير شئون أوروبا، والسيناتورة فاليرى بوييه عضو مجلس الشيوخ الفرنسى، وألكسندر ديل فال الكاتب والصحفى الفرنسى الكبير..

ومن الجانب المصرى يتحدث كلٌ من: الدكتور على الدين هلال، والدكتور زاهى حواس، والدكتور عبد المنعم سعيد.

تُعقد الندوة اليوم الإثنين فى القاهرة بحضور لفيف من الخبراء والباحثين.





