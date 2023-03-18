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السبت 18 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

عيار 21 يسجل 2050.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم السبت 18 مارس 2023

ذهب
ذهب
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ارتفعت  أسعار الذهب في مصر فى اليوم السبت على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه سعر.

وسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 2040  جنيه للبيع و 2050 جنيها للشراء، فيما وصل  سعر جرام عيار 18 نحو 1735  جنيه للبيع و 1750  جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 24 نحو 2309 جنيه للبيع و 2319 جنيها للشراء، وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 1390 جنيه للبيع و 1400 جنيها للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب 2.311 مليون جنيه للبيع و 2.32 مليون جنيه للشراء، بينما سجل سعر أوقية الذهب نحو 71,797 ألف جنيه للبيع و .72,863 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو بيع 16,160  الف جنيه شراء 16,400 الف جنيه 

أعيرة الذهب أوقية الذهب سعر عيار 24 الذهب في مصر