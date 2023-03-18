عيار 21 يسجل 2050.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم السبت 18 مارس 2023

السبت 18/مارس/2023 - 10:16 ص

ارتفعت أسعار الذهب في مصر فى اليوم السبت على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه سعر.

وسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 2040 جنيه للبيع و 2050 جنيها للشراء، فيما وصل سعر جرام عيار 18 نحو 1735 جنيه للبيع و 1750 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 24 نحو 2309 جنيه للبيع و 2319 جنيها للشراء، وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 1390 جنيه للبيع و 1400 جنيها للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب 2.311 مليون جنيه للبيع و 2.32 مليون جنيه للشراء، بينما سجل سعر أوقية الذهب نحو 71,797 ألف جنيه للبيع و .72,863 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو بيع 16,160 الف جنيه شراء 16,400 الف جنيه