"القومي للبحوث" يرسل قافلة طبية للشرقية

الجمعة 17/مارس/2023 - 12:34 م

توجهت قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تحت اشراف ا.د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز وبرئاسة الدكتوره نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنميه المجتمعية بالمركز ورئيس القوافل الطبية أمس الخميس، إلى مركز بلبيس بمحافظه الشرقية.

ضمت القافلة العديد من الاساتذة الاطباء فى التخصصات الآتية : الامراض الجلدية ، رمد ، الامراض الباطنية ، أطفال ، أمراض النساء ، أطباء لذوى الاحتياجات الخاصة ، العلاج الطبيعي و اطباء الفم والاسنان .



وصاحب القافلة صيادلة من المركز القومى للبحوث وتم الكشف والتشخيص وصرف العلاج مجانا للمرضى .



كما رافق القافلة العيادات المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث والتى تحتوى على اجهزة السونار لكشف أمراض الباطنة والنساء، وكذلك العيادة المتنقلة المجهزه لطب الفم والاسنان.