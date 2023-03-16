العثور على كرات حديدية غريبة في صحراء السعودية تثير الجدل.. ومغردون يعلقون| فيديو

الخميس 16/مارس/2023 - 05:00 ص

عثر عدد من الشبان السعوديين على كرات حديدية غريبة في صحراء الربع الخالي جنوب السعودية، أثناء رحلة برية كانوا يقومون بها.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل لحظة العثور على أسطوانات حديدية في الصحراء، بينما قال المصور إنه لا يعلم ما هي وفيما تستخدم، وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وبحسب الفيديو حاول طفل رفع إحداها فيما حذره موثق الفيديو منها، معتقدا أنها ربما تكون جسما متفجرا فقام الطفل برميها على الأرض فورا.

وتساءل مصور المقطع عن ماهية هذه الإسطوانات بعد العثور عليها، كما أبدى تعجبه بشأن وجودها في الصحراء والهدف منها.

#لبنان



اللي يعرف هالشي اللي لقوه الشباب يفيدنا 🤦🏻 pic.twitter.com/pqheMLyWUz — وتسابيات ﮼شايم (@2022uuu) March 13، 2023

وشغلت هذه الكرات الغريبة ومكان وجودها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق مغرد على المقطع بقوله: "إن هذه الكرات الحديدية عبارة عن اسطوانات كانت تستخدم قبل السبعينات، كإشارة تحذير للطريق السريع أو السكك الحديدية في الليل، وكانت تملأ بالكيروسين، ويخرج منها اللهب ليضيء ليلا لتنبيه سالكي الطريق".

عثر عدد من الشباب في الربع الخالي على كُرات حديدية في صحراء الربع الخالي أثناء رحلة برية.

ووثقوا لحظة عثورهم على تلك الكرات،

وقد تعجب كثير ممن شاهدها، وكأنها قنابل مرمية.

ويبدو أنها أسطوانات كروية حديدية فارغة، ربما كانت تستخدم كمشاعل أو مصابيح زيتية للإنارة الليلية. pic.twitter.com/sMX8eynOSW — أحمد المبيض Almobydh (@f4ahm) March 15، 2023

وقال مغرد ثان يدعى أحمد المبيض "إن هذه الكرات عبارة عن اسطوانات كروية حديدية فارغة، ربما كانت تستخدم كمشاعل أو مصابيح زيتية للإنارة الليلية".

#لبنان



اللي يعرف هالشي اللي لقوه الشباب يفيدنا 🤦🏻 pic.twitter.com/pqheMLyWUz — وتسابيات ﮼شايم (@2022uuu) March 13، 2023

أما المدون سمير جنيد فقد أكد أنها مشاعل قديمة كانت تستعمل من قبل الجنود لإنارة المواقع والممرات، والآن أصبحت تباع كنوع من الزينة بعد صبغها وتزيينها.