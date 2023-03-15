اليوم.. الفن والدراما في مواجهة الإرهاب بملتقى التنوير بالمنوفية

الأربعاء 15/مارس/2023 - 03:05 ص

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ضمن برنامج «ملتقى التنوير» ندوة عن قضية «الفن والدراما في مواجهة الإرهاب»، يشارك فيها الأدباء: أحمد مرسال، أحمد الصعيدي، صبري عبدالرحمن، يدير اللقاء إبراهيم معوض، وذلك بقصر ثقافة شبين الكوم في السابعة مساء اليوم الأربعاء 15 مارس الجارى.

ملتقى التنوير برنامج أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان وتنفذه الإدارة العامة للثقافة العامة بإدارة الشاعر عبده الزراع بهدف مناقشة القضايا المفاهيمية وعلاقتها بالواقع المصري لطرح الأسئلة والوصول لإجابات فاعلة في الواقع الثقافي وأسئلته الراهنة.