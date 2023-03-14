بعد قرار اعتماده بالإجماع.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي الثاني لمكافحة كراهية الإسلام.. التمييز تجاه المسلمين وصل إلى أبعاد وبائية.. القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الأفراد وليس الأديان 

الثلاثاء 14/مارس/2023 - 10:02 م

تحتفل الأمم المتحدة غدا الأربعاء الخامس عشر من مارس، باليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام، وستحتفل بهذه المناسبة 140دولة.

واعتمدت الأمم المتحدة، قرارا بالإجماع في 15 مارس 2022 باعتباره يوما عالميا لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا"، بعد ان قدمت باكستان مقترحا بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

وتبنت الدول الستين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، هذا القرار الذي يشدد على أن الإرهاب والتطرف غير مرتبط بدين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، بالإضافة إلى تشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.

ومصطلح "الإسلاموفوبيا" تعني الخوف من المسلمين والتحيز ضدهم، واستفزازهم من خلال التعصب والتهديد والمضايقة والإساءة والتحريض والترهيب، سواء على أرض الواقع أو عبر وسائل التواصل، بدافع من العداء المؤسسي والأيديولوجي والسياسي والديني.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تبنت الدول الستين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وشددت وثيقة القرار على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. كما تدعو إلى تشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.

ذكرت الأمم المتحدة أن هذا التعريف يؤكد على الصلة بين المستويات المؤسسية لكراهية الإٍسلام ومظاهر مثل تلك المواقف التي يؤجهها بروز هوية الضحية المسلمة المتصورة. ويفسر هذا النهج أيضًا كراهية الإسلام بوصفها شكل من أشكال العنصرية، حيث يُنظر إلى الدين والتقاليد والثقافة الإسلامية على أنها ”تهديد“ للقيم الغربية

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن بعض الخبراء يفضل تسمية "الكراهية ضد المسلمين" خشية أن يؤدي مصطلح "الإسلاموفوبيا" إلى إدانة جميع الانتقادات الموجهة للإسلام، مما يتسبب بالتالي في خنق حرية التعبير، ذلك أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الأفراد وليس الأديان. وربما أثرت كراهية الإسلام ”الإسلاموفوبيا “ كذلك على غير المسلمين، نظرا لخلط ما بناءً على تصورات عن الجنسية أو المنشأ العرقي أو المنشأ الإثني

تُعرف كراهية الإسلام "لإسلاموفوبيا" بالخوف من المسلمين والتحيز ضدهم والتحامل عليهم بما يؤدي إلى الاستفزاز والعداء والتعصب بالتهديد وبالمضايقة وبالإساءة وبالتحريض وبالترهيب للمسلمين ولغير المسلمين، سواء في أرض الواقع أو على الإنترنت. وتستهدف تلك الكراهية ـ بدافع من العداء المؤسسي والأيديولوجي والسياسي والديني الذي يتجاوز تلك الأطر إلى عنصرية بنيوية وثقافية ـ الرموز والعلامات الدالة على أن الفرد المستهدف مسلما.

أفاد تقرير صدر مؤخرًا عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد أن الشك والتمييز والكراهية الصريحة تجاه المسلمين وصلت إلى أبعاد وبائية، ففي الدول التي يمثلون فيها أقلية، غالبًا ما يتعرض المسلمون للتمييز في الحصول على السلع والخدمات، وفي العثور على عمل وفي التعليم. في بعض الدول، يُحرمون من الجنسية أو من وضع الهجرة القانوني بسبب تصورات معادية للأجانب بأن المسلمين يمثلون تهديدات للأمن القومي والإرهاب. يتم استهداف النساء المسلمات بشكل غير متناسب في جرائم كراهية الإسلام.

وأشار التقرير الأممي إلى أنه في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 وغيرها من أفعال الإرهاب المروعة الأخرى التي يُزعم أنها نُفِّذت باسم الإسلام، تزايد الارتياب المؤسسي في المسلمين وفي من يُعتقد أنهم مسلمون إلى درجات وبائية، وقد أدامت قوانين وسياسات وممارسات أفكارا نمطية وعبارات مجازية مؤذية تصور المسلمين ومعتقداتهم وثقافاتهم على أنها تهديد، وذلك بالاستناد إلى اختزالات امبريالية ترسخت منذ وقت طويل تعتبر المسلمين "آخرين" من المنظور الثقافي. وأدت تلك التصورات المغلوطة والمنتشرة والصور النمطية المسيئة إلى إدامة التمييز والعداء والعنف تجاه المسلمين، أفرادا وجماعات.

وأكد أن هناك دراسات تشير إلى أن عدد جرائم الكراهية المعادية للإسلام يزداد بشكل متكرر بعد وقوع ما يعد خارجا عن سيطرة معظم المسلمين، بما في ذلك الهجمات الإرهابية وإقامة احتفالات سنوية بمثل تلك الهجمات.