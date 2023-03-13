خلال 24 ساعة| أسترالي يدخل «جينيس» بـ 8 آلاف تمرين ضغط

الإثنين 13/مارس/2023 - 07:00 ص

من أجل هدف إنساني، تمكن عشريني أسترالي من إنجاز 8008 تمرين ضغط خلال 24 ساعة، من أجل جمع التبرعات لجمعية خيرية تساعد الأشخاص المصابين بالخرف. واستطاع دخول مجموعة جينيس للأرقام القياسية متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 7715.

إنّه جاكسون إيتاليانو، مدرب اللياقة الصحية للمرضى في دار رعاية يعنى بمصابي الخرف، الذي حقق عن كل تمرين ضغط دولارًا أستراليًا واحدًا، ليتجاوز وفقًا لمسؤولي "جينيس"، الرقم القياسي السابق بنحو 300 تمرين ضغط.

وقبل شهر من المسابقة، نشر إدوين عبر حسابه على إنستجرام طلبًا للمساعدة من أجل جمع أكبر مبلغ ممكن لدعم مرضى الخرف.

وأوضح أنه بعد شهر من كتابته المنشور، سيقوم بمهمة جمع دولار أسترالي واحد مقابل كل تمرين سينجزه، لكنه يحتاج المساعدة والتبرع كي يتمكن من الوصول إلى هدفه وهو التغلب على تداعيات مرض الخرف.

جاكسون إيتاليانو في صالة الجيم

توثيق الإنجاز

وقام جاكسون بتوثيق إنجاز عبر حسابه الخاص على انستغرام، حيث ذكر أنه تدرب على هذه التمارين لمدة 8 أشهر، ثم قرّر خوض التجربة للحصول على فرصة تحطيم رقم قياسي والانضمام إلى مجموعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من تمارين الضغط في 24 ساعة.

وذكرت موقع "جينيس" الإلكتروني أنّ إنجاز جاكسون محل تقدير جدًا لأنه اضطر إلى التغلب على الإصابات والإجهاد النفسي والعقلي وانحلال المفاصل، وهي حالة طبية خطيرة كانت قادرة على التسبب له بنوع من الشلل، ليبقى الجزء الأصعب في المهمة هو رفع نفسه كل 30 ثانية.