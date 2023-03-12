اليوم.. الكويت تستضيف اجتماعات الدورة الـ 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

الأحد 12/مارس/2023 - 07:18 ص

تنطلق اليوم الأحد بالكويت، بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر رئيس الدورة الحالية الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، اجتماعات الدورة العادية الـ 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة العراق، وبحضور ممثلين عن المنظمات والاتحادات الممارِسة لمهام إعلامية تحت مظلة الجامعة العربية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد إن الاجتماعات، التي تستمر حتى 16 مارس الحالي، تأتي في نطاق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس خلال الدورة العادية الـ 52 التي انعقدت في سبتمبر 2022 بالقاهرة بما يضفي على العمل الإعلامي العربي مزيدا من الحيوية والتفاعل الداعم للقضايا العربية على مختلف الصعد.

وأضافت أن الاجتماعات، ستتطرق إلى العديد من الموضوعات التي تهم الشأن الإعلامي العربي خصوصا في ظل الأحداث والتطورات العالمية وما يوازيها من تيار وسائل التواصل الاجتماعي الجارف بما يحمله من تحديات اجتماعية وأخلاقية تتطلب التوصل لاستراتيجية إعلامية هادفة تتناسب وحجم المخاطر الماثلة أمام دولنا العربية وبما يساعد على توحيد الرؤى للوصول إلى قدر أعلى من المصداقية للسياسات الإعلامية العربية والثقة بإمكانياتها.

وذكرت أنه خلال الاجتماعات ستنعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربي بدورتها الـ 98 والاجتماع الـ 24 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب.