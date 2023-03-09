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الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 12 مدرسة بشمال سيناء

هنأ حمزة رضوان وكيل
هنأ حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء
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هنأ حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بمناسبة اعتماد 12 مدرسة  من مدارس المحافظة من قبل  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. 

وأشاد وكيل الوزارة بجهود  إدارة الجودة بديوان عام المديرية بقيادة الدكتور أزهار عبد المنعم مدير الإدارة ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، وإدارة المدارس الحاصلة على  الاعتماد ومسئولي الجودة بها.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بأنه تقرر بدء تنفيذ برنامج التأهيل التربوي اعتبارا من يوم الأثنين المقبل، بواقع أربع أيام تدريبية على أن تتضمن أماكن التدريب المرشحون لوظيفة معلم فصل بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بالعريش، والمرشحون لوظيفة معلم رياض أطفال بمدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش، على أن يكون الحضور إلزاميا.

ادارة الجودة الإدارات التعليمية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء