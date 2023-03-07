بعد تكريمهمن من قرينة الرئيس.. أيقونات النجاح يتحدثن عن تجاربهن.. فيديو

الثلاثاء 07/مارس/2023 - 12:27 م

خصص برنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي إم سي" فقرة خاصة بعنوان "أيقونات النجاح" وذلك بحوار عدد من السيدات المصريات التي تم تكريمهم من قبل السيدة انتصار السيسي.

وقالت المهندسة سيدة الشربيني، إنها متخصصة في مجال علوم الهندسة الوراثية، مشيرة إلى أن دورها المجتمعي بدأ منذ 25 عامًا بعد انجابها لولد يدعى إسماعيل وهو من ذوى الهمم، وأنه بعد اكتشاف عدم وجود الأجهزة المتخصصة فى المحافظة التى تعيش فيها " السويس" وتذهب لـ القاهرة بدأت فى عمل الجمعية.

وأضافت "الشربيني" في حوارها، أن التعامل مع ذوى الهمم اختلفت فى الماضى وعن الوقت الحالي، موضحة أن التعامل معهم فى الماضى أمر صعب، ولكن اليوم ذوى الهمم يحصلون على حقوقهم.

وفي نفس السياق، أوضحت ياسمينا السعيد المحكم الدولى، أنها مارست هى وشقيقتها هايدي لعبة كرة اليد، وبعد ذلك تم الاتجاه لـ التحكيم، وفى 2014 حصلوا على التحكيم الدولي، وأنه فى عام 2018 كان أول تحكيم لهم فى كأس العالم.

فيما قالت هايدي السعيد، أنها خريجة إعلام وشقيقتها خريجة صيدلة، وأن يمارسون اللعبة التى يحبها و فى نفس الوقت الدراسة لا تتأثر.