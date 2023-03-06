أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في السوق المحلي

الإثنين 06/مارس/2023 - 10:08 ص

واصل سعر جرام الذهب استقراره في مصر اليوم الاثنين 6 مارس 2023 بمحلات الصاغة، في بداية تعاملات السوق بعدما صعدت الأوقية عالميا عند المستوى 1856.21 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 1830 جنيها، دون إضافة المصنعية، التي تصل إلى مستوى بين 30-50 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 2091 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 بمحلات الصاغة

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1568 جنيها.

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة

سجل سعر الجنيه الذهب 14640 جنيها.

وتراجع الطلب على السبائك والجنيهات بنسبة 33.3% بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، ومقارنة بمبيعات شهر يناير 2023.

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر» لتجارة الذهب، إن مبيعات السوق المحلي من السبائك الجنيهات من الذهب عيار 24 ، سجلت نحو 450 كيلو جرام في شهر يناير الماضي، بينما تراجعت المبيعات بقيمة 150 كيلو جرام خلال شهر فبراير، حيث سجلت خلال فترة التعاملات نحو 300 كيلو جرام، وذلك على الرغم من هبوط الأسعار بالبورصة العالمية إلى مستويات 1808 دولارات للأوقية.

وأضاف، وشهد الطلب حالة من الارتفاع بنهاية شهر فبراير، ليصل إلى ضعف الطلب في الأسبوع الأول من يناير 2023، تزامنًا مع ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية، بفعل تصاعد الأحداث الجيوسياسية العالمية، وضبابية المشهد حول مصير سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.

وأشار كامل، إلى رصد سلوك غريب لتوجهات العرض والطلب بالسوق المحلي، حيث يتجه المواطنون لبيع ما في حيازتهم أو العزوف عن الشراء مع تراجع الأسعار، بينما ترتفع وتيرة الطلب مع ارتفاع أسعار الذهب.