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الأحد 05 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مارس 2023

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 5 مارس 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر الجرام من عيار 24 - الأعلي فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2069 جنيها للبيع و 2091 جنيها للشراء. 
وسجل سعر الجرام من عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1810 جنيهات للبيع و 1083 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 18 حوالي 1551 جنيها للبيع و 1569 جنيها للشراء.
ووصل سعر عيار 14 - الأقل قيمة نحو 1207 جنيهات للبيع و 1220 جنيها للشراء.
وبلغ سعر كيلو الذهب 2.07 مليون جنيه للبيع و 2.1 مليون جنيه للشراء.
ووصل سعر أوقية الذهب إلي 64.333 ألف جنيه للبيع و 65.043 ألف جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 14.48 ألف جنيه للبيع و 14.64 ألف جنيه للشراء. 

أسعار الذهب اليوم