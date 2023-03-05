أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مارس 2023

الأحد 05/مارس/2023 - 09:22 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 5 مارس 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 - الأعلي فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2069 جنيها للبيع و 2091 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1810 جنيهات للبيع و 1083 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 18 حوالي 1551 جنيها للبيع و 1569 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 - الأقل قيمة نحو 1207 جنيهات للبيع و 1220 جنيها للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب 2.07 مليون جنيه للبيع و 2.1 مليون جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب إلي 64.333 ألف جنيه للبيع و 65.043 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 14.48 ألف جنيه للبيع و 14.64 ألف جنيه للشراء.