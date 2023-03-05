من بينها «انخفاض الحيوانات المنوية»| تعرف على أضرار استعمال ورق الحمام

الأحد 05/مارس/2023 - 04:00 ص

حذر باحثون من جامعة فلوريدا من أن ورق الحمام يمكن أن يحتوي على "مواد كيميائية سامة إلى الأبد" يحتمل أن تكون مسرطنة.

وربطت دراسات سابقة هذه المواد الكيميائية، المعروفة باسم الفاعلات بالسطح الفلورية (Polyfluoroalkyl)، أو PFAS، وهي مواد اصطناعية تدوم لآلاف السنين، ببعض أنواع السرطان (مثل سرطان الخصية والكلى)، وحتى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وفي الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة Environmental Science & Technology Letters، اكتشف الباحثون وجود مواد في ورق التواليت تُعرف باسم diPAPs، أو أحماض الفوسفونيك بيرفلوروالكيل.

وتمتلك هذه المركبات الأولية القدرة على أن تصبح أنواعا مختلفة من الفاعلات بالسطح الفلورية، تسمى حمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA) ومن المحتمل أن تكون مسببة للسرطان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف الفاعلات بالسطح الفلورية (PFAS) في ورق الحمام. وفي العام الماضي، وجد العلماء مستويات عالية من الفلور في أربع علامات تجارية كبرى.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي، الدكتور تيموثي تاونسند: "رؤية هذه المادة الكيميائية المميزة التي رأيناها بالفعل في حمأة الصرف الصحي (مادة شبه صلبة مـتبقية من عملية معالجة مياه الصرف الصحي)، وظهرت أيضا في ورق الحمام، تشير بالتأكيد إلى أن هذا مصدر آخر نحتاج إلى التفكير فيه متى يتعلق الأمر بالحد من كمية الفاعلات بالسطح الفلورية التي تدخل البيئة".

وعندما يتم استخدام ورق الحمام، تتسرب المواد الكيميائية إلى نظام الصرف الصحي إلى الأبد.

وبالإضافة إلى بعض أنواع السرطان، تم ربط الفاعلات بالسطح الفلورية بعدد لا يحصى من الحالات الأخرى بما في ذلك الفشل الكبدي وأمراض الغدة الدرقية والربو وانخفاض الخصوبة.