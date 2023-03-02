رابط التسجيل.. «القوى العاملة» تنظم اليوم ملتقى لتوظيف ذوي الهمم

الخميس 02/مارس/2023 - 06:41 ص

تنظم مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، ملتقى توظيف بأحد فنادق مصر الجديدة؛ لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، وذلك تماشيا مع توصيات الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات، لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، لدمجهم في سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكدت المديرية في بيان لها أنه سيتم استقبال الراغبين في العمل اليوم الخميس الموافق 2/ 3/ 2023، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء بأحد فنادق مصر الجديدة، وعلى من يرغب في الحضور تسجيل بياناته عبر الرابط التالي: https://forms.gle/jwKceenKs2cfuyLo6

وتعرض "البوابة" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن ملتقى التوظيف:



- يوفر الملتقى (1503) فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاص.

- تتوفر الوظائف الخالية في 5 تخصصات، تشمل:

-السياحية

-الخدمات البيئية

-الأمن والخدمات

-الدعاية والإعلان

-الخدمات المالية والتجارية

- الوظائف المطلوبة للتقديم 38 مهنة، وهي:

(محاسب – إدارى - مدرسين جميع التخصصات - عامل عادى - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف - مشرف – عامل مغسلة - عامل غرف - عامل تجهيز - عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء - مندوب مبيعات - مندوب مراسلات - أفراد أمن - عامل سوتيش - عامل مكواة - سائقين - بائعين - عامل بوفيه - عامل تشطيب - ترزي - مقص دار - تفصيل - مدخل بيانات - سباك - كهربائى - فنى سكريت - فنى تبريد وتكييف - نقاشين - مندوب متابعة عمليات الشراء - فنى صيانة - عامل خدمات وعامل نظافة - مساعد عمليات - مترجمين عربى وانجليزى - مراقب - أمين صندوق).