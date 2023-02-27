اليوم.. افتتاح صالون النحت الثالث بقصر الفنون

الإثنين 27/فبراير/2023 - 04:40 ص

تفتتح وزارة الثقافة اليوم الإثنين، الدورة الثالثة من صالون النحت بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.



وأكد رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش، أن النحت من الفنون الأصيلة وعُرفت مصر ببراعة نحاتيها قديما وحديثا، مشيرا إلى أن تنظيم "صالون فن النحت في دورته الثالثة" يأتي إثراءً للمشهد التشكيلي، كما يُعد إضافة مهمة لأحد الفعاليات التخصصية التي تسعى إلى تثبيت موقعها على أجندة الفعاليات الثقافية في مصر.

وأشار إلى أن الصالون يوفر فرص الاحتكاك بمدارس فنية أكثر تنوعًا تتجاور في عرضٍ بانورامي يتجلى فيه الحوار الشيق بين عنصري الأصالة والمعاصرة، لذا أهمية صالون النحت فضلًا عن كونه مناسبة للمتعة والجمال بالنسبة للجمهور يمثل للمتخصصين والطلبة، محترفين وهواة فرصة مهمة لاكتساب تجارب جديدة.



الجدير بالذكر أنه يشارك في هذه الدورة ما يقرب من 70 فنانا من مختلف الأجيال، كما سيتم تكريم ثلاثة من رواد فن النحت المصري وهم الفنانين "أحمد عبدالوهاب، محمود شكري، عبد المجيد الفقي"، وكذلك تم اختيار عدد أثنين ضيوف شرف هما الفنان محفوظ صليب، والفنان محمد العلاوي، حيث يستمر عرض الأعمال المشاركة حتى 15 مارس المقبل.