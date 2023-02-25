بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

السبت 25/فبراير/2023 - 04:02 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانب الناديين كل من المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم في تونس رغم صعوبتها ينتظرها جمهور القلعة البيضاء للخروج بنتيجة تؤهله لإحياء الآمال في المنافسة على بطاقة الصعود للدور ال 16 حيث يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة برصيدة نقطة واحدة من مبارتين.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ويذاع البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي البتونسي على مجموعة قنوات بي إن سبورتس ويدخل الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد زيزو، سيف الدين الجزيري، شيكابالا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي