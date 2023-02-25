مشيرة خطاب تستعرض تجربة COP 27 أمام مؤتمر حول التغيرات المناخية بالدوحة

السبت 25/فبراير/2023 - 12:41 م

ترأست السفيرة مشيرةً خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مجموعة العمل التي تناولت عرض تجارب المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، كما عرضت تجربة مصر في استضافة قمة المناخ Cop 27، وتناولت الحدث الجانبي الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية ولجنة حقوق الطفل بجنيف ولجنة الخبراء الأفارقة لحقوق ورفاهية الطفل وتناولت تداعيات المناخ على حقوق ملايين الأطفال حول العالم وبصفة خاصة في أفريقيا .

واستعرضت خطاب حالة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط والتي تعد في مقدمة الدول المعرضة للتأثر بتداعيات تغير المناخ وشددت على أهمية التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التحديات، وأعلنت أن مصر منفتحة على تبادل الخبرات ونقل تجربتها الناجحة في استضافة قمة شرم الشيخ إلى دولة الإمارات التي تستضيف القمة ٢٨ للمناخ في نهاية هذا العام، وشددت على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في شرم الشيخ. كما تقدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعزاء الي تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر داعية إلى مزيد من التضامن الدولي وتنحية السياسة جانبا وتقديم الدعم لشعبي الدولتين في مواجهة أسوأ كارثة طبيعية تلم بالبشر في الدول المضارة، والتكاتف لمساندة تركيا وسوريا للتغلب على تداعيات الكارثة.